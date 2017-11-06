Цена на нефть марки Brent превысила 64 доллара за баррель

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

В последний раз на этой отметке цена барреля нефти находилась в июне 2015 года.

По состоянию на 21:45 (мск) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,30% — до 64,12 доллара за баррель. Ранее цена достигала отметки в 64,21 доллара за баррель.

Рост цен на нефть эксперты связывают с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились и другие высокопоставленные чиновники.

Некоторые аналитики объясняют рост цен спекуляциями. Такого мнения придерживается, в частности, директор аналитического департамента инвесткомпании "Альпари" Александр Разуваев.

"С нашей точки зрения, мы имеем дело со спекулятивным фактором, который скоро сойдет на нет. О ситуации в Саудовской Аравии все скоро забудут, при этом сами саудиты будут стараться поддерживать цены на нефть на комфортном уровне. Это нужно как для сбалансированности бюджета, так и для успешного проведения IPO Saudi Aramco", — сказал РИА Новости эксперт.

Руководитель аналитического отдела Forex Club Николай Ивченко считает, что цены будут оставаться на этом уровне неделю-две. Ситуация позитивно отразится и на рубле, уверен он: уже во вторник национальная валюта может укрепиться до уровня 58-58,4 рубля за доллар. В свою очередь, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов считает, что рубль вряд ли серьезно выиграет от роста цен на нефть.