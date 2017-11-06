Россия и Италия договорились о поставках самолетов SSJ100 в Европу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Авиавласти РФ и Италии договорились о беспрепятственных поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 европейским заказчикам, говорится в сообщении Росавиации.
В понедельник в Риме руководитель Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданскоий авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержанию летной годности SSJ100.
Подписание данного документа отменяет ранее действовавшее соглашение между ENAC и Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) в 2013 году.
"Нам удалось согласовать наши позиции и подготовить текст процедур в очень короткие сроки — менее чем за два года. При этом с 2015 года экспортные поставки SSJ100 в Италию ни на один день не сорвались. С сегодняшнего дня наши взаимоотношения дополнительно формализованы. Подписанный документ укрепляет двустороннее взаимодействие, полностью отвечает интересам россиийкого авиапрома и является залогом успешного развития экспорта отечественной авиатехники за рубеж", — приводятся в сообщении слова Нерадько.