Стоимость нефти марки Brent превысила $63 впервые с июня 2015 года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.
Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако ряд экспертов винят в этом спекулятивные факторы.
В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.