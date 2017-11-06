Стоимость нефти марки Brent превысила $63 впервые с июня 2015 года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Согласно данным торгов, по состоянию на 19.39 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,64% — до 63,09 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,16% — до 56,84 доллара за баррель.

Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако ряд экспертов винят в этом спекулятивные факторы.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.