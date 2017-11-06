DST Global ответил на публикацию СМИ об инвестициях в Facebook и Twitter

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Фонд DST Global, созданный предпринимателем Юрием Мильнером, ответил на публикацию газеты New York Times, которая сообщила, что Мильнер инвестировал в компании Facebook и Twitter при помощи государственных средств.
В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США — Navigator Holdings, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter. При этом ВТБ в материалах называется "одной из кремлевских фирм", которая "спокойно направила" 191 миллион долларов в инвестфонд DST Global, "использовавший деньги, чтобы купить большую долю в Twitter в 2011 году".
Только инвесторы
"Facebook и Twitter — всего две интернет-компании из 30, в которые вкладывалась DST Global, среди них Airbnb, Spotify, JD.com, Zalando и Alibaba. С 2009 года DST Global инвестировала семь миллиардов долларов в потребительский интернет-сектор, большая часть этих средств была вложена в компании вне США, менее 5% финансов поступило от банка ВТБ", — говорится далее в заявлении. В компании также уточнили, то ВТБ был единственной российской госструктурой, сделавшей инвестиции в DST Global.
В заключение в DST Global напомнили, что компания еще в 2013 году вывела свои средства из Facebook, а из Twitter — в 2014 году, задолго до начала президентской гонки в США.
Издание Recode приводит открытое письмо самого Мильнера, в котором предприниматель заявляет, что любые предположения о работе DST Global в интересах российского правительства с целью повлиять на работу соцсетей — это выдумка.
Он отметил, что инвестиции DST Global в Силиконовую долину были мотивированы предпринимательской логикой. "Для всех, кто знаком с индустрией интернет-технологий, предположение, что вся эта работа мотивирована политическими соображениями, просто не вызывает доверия", — считает Мильнер.
Сибур
Ранее "Сибур" выразил удивление политически ангажированной трактовкой в СМИ по офшорному досье обычной коммерческой деятельности в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании. Компания отмечала, что параллельно строительству терминала в порту Усть-Луга (проект начался в 2009 году) "Сибур" вел работу по решению задачи транспортировки будущих объемов сжиженных углеводородных газов (СУГ) из терминала в Усть-Луге. Компания была заинтересована в судах ледового класса 1B полурефрижераторного типа для уникальных климатических условий Балтики.
В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с "Сибуром". Таких ограничений не было выявлено, подчеркивала компания.