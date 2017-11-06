В "Сибуре" удивились трактовке в офшорном досье деятельности компании

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Сибур" удивлен политически ангажированной трактовкой в СМИ по офшорному досье обычной коммерческой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире. По их данным, "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США — Navigator Holdings Ltd.

"Сибур" выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании", — говорится в комментарии. В нем отмечается, что параллельно строительству терминала в порту Усть-Луга (проект начался в 2009 году) "Сибур" вел работу по решению задачи транспортировки будущих объемов сжиженных углеводородных газов (СУГ) из терминала в Усть-Луге. Компания была заинтересована в судах ледового класса 1B полурефрижераторного типа для уникальных климатических условий Балтики.

"По итогам переговоров со всеми компаниями, способными предоставить суда для решения такой задачи, были выбраны перевозчики, в том числе Navigator, который никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки СУГ "Сибура" из Усть-Луги. Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды", — говорится в комментарии.

"Все переговоры и встречи проводились менеджментом "Сибура" исключительно с менеджментом этих компаний, без вовлечения акционеров. На текущий момент в тайм-чартере "Сибура" находятся 8 кораблей трех компаний. В перовом полугодии 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили 2,8% от расходов компании на логистику (15,9 миллиона долларов из 557 миллионов долларов)", — отмечает "Сибур".

"В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с "Сибуром". Таких ограничений не было выявлено", — подчеркивает компания.