МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Представители королевы Великобритании Елизавета II инвестировали порядка 10 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов) ее личных средств в офшоры. Такие данные содержатся в документах Международного консорциума журналистских расследований, сообщает RT.

Согласно отчетам, получившим название Paradise Papers, эти деньги вложили в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Средства были заработаны благодаря принадлежащему королеве герцогству Ланкастер, где находится крупный портфель недвижимости.

Часть денег один из фондов вложил в финансовую организацию BrightHouse, которую обвиняли в выдаче кредитов на неправомерных условиях.

Представители герцогства уже пояснили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер. Что касается инвестиций в BrightHouse, то в герцогстве заявили, что не знали об этой давней инвестиции.

Также в документах упомянуты премьер-министр Канады Джастин Трюдо, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные политики.