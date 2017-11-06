Глава ЦБ Китая оценил системные риски в финансовом секторе страны

ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай находится и будет в дальнейшем находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань.
Глава китайского ЦБ отметил, что в связи с различными внутренними факторами, многосторонними обширными точками риска, их скрытой, комплексной особенностью и острой проблемой структурного дисбаланса потенциальные риски и скрытые риски продолжают накапливаться, отчетливо повышается уязвимость финансовой системы.
"Необходимо предотвратить угрозу возникновения "черного лебедя" (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) и "серых носорогов" (риски с высокой возможностью возникновения со значительными последствия, но тем не менее игнорируемые)", — сказал он.
В заявлении говорится, что на конец 2016 года отношение общего долга Китая к ВВП составляло 247%, в том числе для корпоративного долга — 165%, что ниже международного безопасного уровня. Глава китайского ЦБ отмечает, что существуют значительные кредитные риски у части госпредприятий, наблюдается замедление погашения долга "предприятиями-зомби" (нежизнеспособные предприятия с избыточными мощностями, которые полагаются на банковские кредиты, чтобы держаться на плаву). Кроме того, некоторые правительства на местах разными действиями также увеличивают долговую нагрузку.
Глава регулятора также отмечает кредитные риски финансовых учреждений.
"За последние годы в Китае наблюдается определенное увеличение количества невозвратных долгов, которые подрывают капитал и способность банковского сектора противостоять рискам", — пояснил банкир.
Еще одним высоким риском глава ЦБ Китая назвал угрозу трансграничного теневого банкинга и различную незаконная деятельность.
Он подчеркнул, что политика реформ и открытости являются ключевой для контроля систематических рисков в финансовом секторе.