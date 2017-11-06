Глава ЦБ Китая оценил системные риски в финансовом секторе страны

ПЕКИН, 6 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай находится и будет в дальнейшем находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань.

"В целом ситуация в финансовом секторе страны достаточно стабильная, однако в настоящее момент и в последующий период наша страна будет находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе", — говорится в заявлении Чжоу Сяочуаня, опубликованном на сайте регулятора.

Глава китайского ЦБ отметил, что в связи с различными внутренними факторами, многосторонними обширными точками риска, их скрытой, комплексной особенностью и острой проблемой структурного дисбаланса потенциальные риски и скрытые риски продолжают накапливаться, отчетливо повышается уязвимость финансовой системы.

"Необходимо предотвратить угрозу возникновения "черного лебедя" (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) и "серых носорогов" (риски с высокой возможностью возникновения со значительными последствия, но тем не менее игнорируемые)", — сказал он.

Основными рисками Чжоу Сяочуань назвал финансовый рычаг, риски ликвидности, корпоративные кредитные риски, долговые риски местных правительств и теневую банковскую систему.

В заявлении говорится, что на конец 2016 года отношение общего долга Китая к ВВП составляло 247%, в том числе для корпоративного долга — 165%, что ниже международного безопасного уровня. Глава китайского ЦБ отмечает, что существуют значительные кредитные риски у части госпредприятий, наблюдается замедление погашения долга "предприятиями-зомби" (нежизнеспособные предприятия с избыточными мощностями, которые полагаются на банковские кредиты, чтобы держаться на плаву). Кроме того, некоторые правительства на местах разными действиями также увеличивают долговую нагрузку.

"Турбулентность на фондовом рынке 2015 года, а также "мыльные пузыри" на рынке недвижимости в некоторых городах напрямую были связаны со структуризацией вложений облигаций и со слишком стремительным ростом кредитов на рынке недвижимости", — считает Чжоу Сяочуань.

Глава регулятора также отмечает кредитные риски финансовых учреждений.

"За последние годы в Китае наблюдается определенное увеличение количества невозвратных долгов, которые подрывают капитал и способность банковского сектора противостоять рискам", — пояснил банкир.

По его словам, отчетливо увеличивается случаи нарушения договоров на рынке облигаций, наблюдается сокращение выпуска облигаций. "Кредитные риски в значительной мере оказали воздействие на доверие общественности, и даже и за границей, в надежности финансовой системы Китая", — отметил Чжоу Сяочуань.

Еще одним высоким риском глава ЦБ Китая назвал угрозу трансграничного теневого банкинга и различную незаконная деятельность.

Он подчеркнул, что политика реформ и открытости являются ключевой для контроля систематических рисков в финансовом секторе.