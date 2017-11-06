Дональд Трамп призвал Японию к более взаимовыгодной торговле

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Японию к более сбалансированной и взаимовыгодной торговле между двумя странами.

"Вы создавали рабочие места в нашей стране долгое-долгое время. Японские автомобильные компании делали эту настоящую работу, и нам нравится, когда вы собираете машины. Я могу попросить вас: делайте это, вместо того, чтобы отправлять их в США?", — сказал Трамп, выступая в понедельник перед представителями японских деловых кругов.

По его словам, Соединенные Штаты добиваются более "свободной и взаимовыгодной" торговли с Японией.

Президент США находится с визитом с Японии в ходе большой поездки по странам Азии. На встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ, как ожидается, торговля с США станет одним из главных вопросов, о которых будет говорить Трамп, помимо ядерно-ракетной программы КНДР.

США хотят заключить с Японией двустороннее соглашение о свободной торговле, которое уже обсуждалось в феврале на предыдущем саммите в США.

Самая главная проблема — торговый дефицит США, поскольку Токио продает Вашингтону больше, чем покупает, на что неоднократно жаловался Трамп во время своей предвыборной кампании.

После победы Трампа и визита в Вашингтон Абэ стороны начали двусторонние переговоры в формате "делового диалога". Торговые противоречия между странами в настоящее время решают в деталях вице-премьер Японии, министр финансов Таро Асо и вице-президент США Майк Пенс.