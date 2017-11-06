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Экономика

Британская монархия, лидеры Канады и Австралии и Тиллерсон в офшорном досье

01:5206.11.2017
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© Fotolia / Olivier Le MoalОфшор. Архивное фотоОфшор. Архивное фото
© Fotolia / Olivier Le Moal

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британский королевский двор, лидеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Малькольм Тернбулл и госсекретарь США Рекс Тиллерсон упоминаются в офшорном досье, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Корбин прокомментировал публикацию нового оффшорного досье
Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.

Согласно материалам, герцогство Ланкастер, частное владение и источник доходов британских монархов, инвестировало 7,5 миллионов долларов в фонд на Каймановых островах. Тот в свою очередь вложил королевские средства в компанию, под контролем которой находилась скандальная фирма BrightHouse, продающая британцам товары для дома в кредит под практически сто процентов. В октябре деятельность фирмы была признана незаконной.

Представитель Елизаветы II подтвердил, что инвестиции в кайманский фонд имели место, однако заявил, что дальнейшая судьба вложенных в фонд средств была неизвестна герцогству.

Солист ирландской группы U2 Боно. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офшорное досье: лидер U2 инвестировал в фирму с низкими налогами на Мальте
В офшорных документах также фигурируют представители королевских домов других стран, в частности саудовский король Аравии Сальман, глава саудовского МВД принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, и королева Иордании Нур аль-Хусейн.

Согласно данным ICIJ, в офшорных документах также упоминается канадский бизнесмен Стивен Бронфман, входящий в ближайшее окружение премьера Канады Джастина Трюдо. Бронфман спонсировал политические кампании Трюдо и его Либеральной партии с 2013 года. По данным некоторых СМИ, бизнесмен также является неформальным советником канадского премьер-министра. По информации ICIJ, Бронфан в течение четверти века инвестировал миллионы долларов через принадлежавшую ему частную компанию Claridge и компании его крестного отца, экс-сенатора Лео Колбера. Эти операции якобы помогли Бронфану избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

Представитель Бронфана заявил, что транзакции инвестиционной компании легальны и не связаны с налогообложением.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский депутат из офшорного досье заявил, что не знаком с документом
Австралийский премьер в первой половине 1990-х годов был директором Star Technology Systems Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она была филиалом Star Mining Corporation NL, которая в те годы планировала развивать золотые месторождения в Сибири, сообщает ICIJ. По его данным, делами фирмы управляла панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

Представитель Тернбулла заявил, что тот не знал о причастности последней к деятельности компании.

Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul Hackett, pool
Источник: офшорный скандал может бросить тень на Елизавету II
В материалах консорциума также сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце 1990-х (тогда работал в американской нефтегазовой корпорации Exxon) возглавлял бермудскую компанию Marib Upstream Services Co., созданную для проведения нефтегазовых операций в Йемене.

В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".

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