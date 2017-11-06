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Экономика

Офшорный скандал может бросить тень на Елизавету II, сообщил источник

01:4106.11.2017
(обновлено: 02:38 06.11.2017)
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© AFP 2017 / Paul Hackett, poolКоролева Великобритании Елизавета II. Архивное фотоКоролева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul Hackett, pool

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Новый офшорный скандал может повредить репутации королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил РИА Новости близкий к правительству источник.

Офшор. Архивное фото
© Fotolia / Olivier Le Moal
Расследование: донор британских консерваторов скрывал состояние в офшоре
Британский королевский двор был упомянут в офшорном досье, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. По этим данным, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держало часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах.

"Инвестирование в офшоры незаконным не является, однако, если данные подтвердятся, это почти наверняка вызовет в Британии скандал. Помните, в прошлый раз, когда была подобная утечка, Дэвид Кэмерон чуть не лишился поста премьера. Королеве, безусловно, такое не грозит, понятно, что финансовыми вопросами она лично не занимается, однако осадок эта история может оставить неприятный", — сказал РИА Новости близкий к правительству источник.

"Герцогству Ланкастерскому придется ответить на ряд неприятных вопросов и опубликовать некоторые документы, чтобы убедить британцев в отсутствии махинаций", — добавил он.

По данным Би-би-си – британского партнера ICIJ, через который консорциум распространяет материалы – офшорные фонды вкладывали средства королевы в компании с сомнительной репутацией, в том числе в сеть по продаже алкоголя Threshers, переданную под внешнее управление в 2009 году, и в компанию BrightHouse, сдававшую в аренду с правом выкупа мебель, электронику и домашнюю утварь и критикуемую за недостаточно честные условия лизинга.

Солист ирландской группы U2 Боно. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офшорное досье: лидер U2 инвестировал в фирму с низкими налогами на Мальте
Финансовый директор герцогства Ланкастерского, общая стоимость которого оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов, Крис Эдкок ранее заявил Би-би-си, что его инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях экспертов по инвестициям, и что лишь малая часть инвестиций приходится на зарубежные фонды.

"Все наши инвестиции проходят полный аудит и отвечают закону. Королева по своему желанию платит налоги со всех доходов, получаемых ею от герцогства", — сказал он.

Эдкок также признался, что был не в курсе инвестиций в BrightHouse, осуществляемых уже около 12 лет.

Предыдущий "офшорный" скандал разгорелся в Великобритании в апреле 2016 года, когда в предполагаемых материалах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca был упомянут покойный отец тогдашнего британского премьера Иан Кэмерон — как один из пяти британских директоров офшорной компании Blairmore Holdings.

Главе кабмина пришлось признать, что у него были акции в Blairmore Holdings до того, как он занял пост премьера. По словам Кэмерона, он и его супруга Саманта продали акции стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов в январе 2010 года. После этого объявления некоторые лейбористы сразу призвали Кэмерона уйти в отставку.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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hockeykhl
Я вас умоляю! Эта бабуся переживет любой скандал, а потом начнет уничтожать всех причастных и неугодных. Принцесса Диана лишь одна из...
01:55
06.11.2017
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sokolnikovos
Как удобно, не занимается лично финансами...
01:43
06.11.2017
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