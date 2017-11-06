Депутат: участие ВТБ в покупке доли в соцсетях не связано с политикой

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Участие ВТБ и дочерней компании "Газпрома" в финансировании сделок российского бизнесмена Юрия Мильнера по покупке долей в Facebook и Twitter не имеет никакого отношения к политике, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР).

Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, охватывающих период свыше 50 лет. Материалы были опубликованы в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Согласно их данным, ВТБ и "дочка" "Газпрома" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.

"Это к политике не имеет никакого отношения, это бизнес, коммерция", — сказал Чепа.

Так как акции этих компании сильно росли, участие российских компаний в этих сделках могло быть продиктовано "решением заработать деньги", заявил депутат. "Вложили деньги в высоколиквидные, растущие акции", — сказал он.

Чепа добавил, что вложения в Twiiter и Facebook во всем мире составляют миллиарды долларов. "Если даже какие-то наши (компании вложили деньги), представить это чисто теоретически, это капля в море. Если даже это было так, это все равно была капля в море. Как это может повлиять, я не представляю", — заключил парламентарий.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.