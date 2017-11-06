Депутат: участие ВТБ в покупке доли в соцсетях не связано с политикой

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Участие ВТБ и дочерней компании "Газпрома" в финансировании сделок российского бизнесмена Юрия Мильнера по покупке долей в Facebook и Twitter не имеет никакого отношения к политике, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР).
"Это к политике не имеет никакого отношения, это бизнес, коммерция", — сказал Чепа.
Так как акции этих компании сильно росли, участие российских компаний в этих сделках могло быть продиктовано "решением заработать деньги", заявил депутат. "Вложили деньги в высоколиквидные, растущие акции", — сказал он.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.