Трамп обсудил с саудовским королем размещение акций Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом тему размещения акций государственной нефтяной компании королевства Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) на биржах в Нью-Йорке.

"Это могут быть NASDAQ или Нью-Йоркская фондовая биржа. Я только что говорил с королем, и они это рассмотрят", — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Трамп выразил стремление к тому, чтобы Saudi Aramco пошла на биржу. По его мнению, "возможно, это будет крупнейшее размещение акций".

"Я хочу, чтобы они рассмотрели данный вопрос, поскольку сейчас они этого не делают из-за разбирательств и других рисков, что очень жаль. Но я хотел бы, чтобы они всерьез рассмотрели Нью-Йоркскую фондовую биржу или NASDAQ, поскольку они самые крупные, или любую биржу в нашей стране", — отметил Трамп.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.