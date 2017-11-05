Трамп назвал причину высоких показателей американских фондовых рынков

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что причиной высоких показателей американских фондовых рынков является он сам.

"Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест. И я проделал эту работу хорошо", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордов на фоне финансовых результатов Apple. Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10%, составив 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,31% — до 2587,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,74% — до 6764,44 пункта.