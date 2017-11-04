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Экономика

"Газпром" завершил строительство российской части "Турецкого потока"

Сюжет:
Строительство "Турецкого потока" (287)
17:1004.11.2017
(обновлено: 17:13 04.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкРаботы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода Турецкий поток по дну Черного моряРаботы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода Турецкий поток по дну Черного моря
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на российской территории, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport (SST) B. V. (дочерняя компания "Газпрома", которая занимается строительством газопровода).

Погрузка труб для строительства морского газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
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"Pioneering Spirit", крупнейшее в мире трубоукладочное судно, отметило это событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами", — говорится в сообщении.

По двум ниткам "Турецкого потока" построено уже 448 километров трубопровода. Отмечается, что строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось проложить почти четвертую часть морского участка.

Pioneering Spirit

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны.

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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Строительство первой нитки началось в мае. Судну Pioneering Spirit компании Allseas предстоит довести ее до участка берегового примыкания газопровода. "Турецкий поток" выйдет на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй в начале марта 2018 года.

Pioneering Spirit укладывает в среднем около четырех километров газопровода в день. На этой неделе его команда установила рекорд, проложив 5,15 километра за сутки. Работу осложняет то, что глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр — это один из самых глубоких участков "Турецкого потока".

Готовы ускорить

Во время сентябрьской встречи с Владимиром Путиным президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшую реализацию совместных энергетических проектов.

Владимир Путин принимает участие в итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Одна из главных отраслей сотрудничества между нашими странами – энергетика. Мы придаем большое значение проектам АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Они продолжаются, и мы готовы придать им ускорение", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров.

Позднее посол Турции в России Хюссейн Дириоз подтвердил слова Эрдогана и заявил, что Анкара "удовлетворена ходом выполнения проектов".

"Южная линия умрет"

Строительство газопровода "Турецкий поток" вызывает беспокойство в Киеве. В сентябре глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что после введения "потока" в эксплуатацию южная линия украинской газотранспортной системы (ГТС) может оказаться невостребованной.

Цистерна Газпром Нефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение", — сказал Коболев в сентябре на форуме "Ялтинская европейская стратегия". Он также добавил, что для расчета объема инвестиций в украинскую ГТС руководству необходимо понимать, какой будет судьба транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, однако, отметил, что строительство новых газопроводов не приведет к полному прекращению транзита российского газа через Украину.

"Говорить о том, что это (строительство газопроводов. — Прим. ред.) обязательно приведет к полному прекращению украинского транзита, я бы не стал, потому что есть страны, которые так или иначе стопроцентно зависят от этого транзита. Например, Молдавия. У нее другого способа получить газ, кроме как через Украину, нет и не будет в обозримой перспективе", — сказал российский дипломат.

На сегодняшний день переговоры о поставках газа через "Турецкий поток" ведут Венгрия, Италия, Греция, Сербия и Болгария.

Санкции не повлияют

Как подчеркивал глава Минэнерго Александр Новак, новые санкции США, одобренные Дональдом Трампом в августе, не повлияют на строительство "Турецкого потока".

Работа судна-трубоукладчика Пиониринг Спирит в районе Анапы. 23 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Все контракты, касающиеся строительства газопровода "Турецкий поток", заключены, и идет полным ходом строительство этого "потока". Поэтому мы здесь исходим из того, что проект будет реализован независимо от того, какие принимаются нормативно-правовые акты или законы", — сказал Новак, комментируя влияние на проект расширенного пакета санкций.

Это заявление прозвучало на фоне прогноза международного рейтингового агентства Moody's, которое увидело риски задержки строительства "потока" ввиду новых секторальных ограничений, инициированных Вашингтоном.

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