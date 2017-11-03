Китайские бизнесмены приедут с визитом на Ямал в марте 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Китайские бизнесмены приедут с ответном визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в марте 2018 года, сообщает правительство региона.

С 26 по 29 октября делегация Ямала приняла участие в Международной бизнес-встрече импортеров продуктов питания, которая проходила в городе Шэньчжэнь (КНР) под эгидой Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

"По итогам переговоров подписан протокол о намерениях сотрудничества между компанией "ВОЧИ" и ООО "НП Ныда-Ресурс" в сфере совместной переработки на территории округа и реализации на китайском рынке продукции на основе мяса северного оленя, рыбы и дикоросов. Кроме того, китайская сторона выразила заинтересованность в открытии в городе Шиян хлебопекарни и кулинарии по российским технологиям. Достигнута договоренность об ответном визите китайской стороны на Ямал в марте 2018 года", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что переговоры с Деловым советом ШОС по представлению ямальских товаров на территории Международного центра импортных продуктов питания World Food City (WFC) велись с 2016 года.

В состав делегации ЯНАО также вошла директор ООО "Производственная фирма "Ныда-Ресурс" (Надымский район) Жанна Гусак. По итогам участия достигнута договоренность с китайской перерабатывающей компанией о проработке совместных проектов по экспорту в Китай продукции северного оленеводства, рыбной продукции, а также продуктов на основе дикоросов, изделий декоративно-прикладного искусства, с дальнейшим созданием совместного предприятия. Подготовлен проект протокола о сотрудничестве, который находится в настоящее время на согласовании у китайской стороны.

Кроме того, на сегодняшний день поступило два предложения от компаний стран ШОС о сотрудничестве по поставкам продукции "халяль", производимой фирмой "Ныда-ресурс". В рамках мероприятия в городе Шэньчжэнь Иван Тимкин рассказал о туристическом потенциале ЯНАО. Информационный плакат и печатная продукция о туристических возможностях региона были размещены на едином павильоне стран ШОС, уточняется в сообщении.

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