Минтранс ждет заключения Росавиации по плану спасения "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заключение Росавиации по плану вывода из кризиса авиакомпании "ВИМ-Авиа" должно быть представлено в Минтранс РФ на следующей неделе, сообщил журналистам замминистра транспорта Валерий Окулов.

Ранее бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план вывода авиакомпании из кризиса. Министерство, в свою очередь, поручило Росавиации рассмотреть этот план и представить свою позицию.

"После праздников срок (представления позиции — ред.) стоит. На следующей неделе должны получить заключение", — сказал Окулов.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.