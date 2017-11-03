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Экономика

В Kaspersky рассказали, чем чаще всего заманивают мошенники в интернете

15:1103.11.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в МосквеСотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Спамеры и фишеры в третьем квартале 2017 года чаще всего привлекали пользователей приглашениями установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке, говорится в отчете "Лаборатория Касперского" "Спам и фишинг в третьем квартале 2017 года".

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Адресатам приходило письмо с приглашением установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке. Однако по ссылке они попадали на партнерские сайты брокерских контор, предлагающих заработать на торговле бинарными опционами. Для этого пользователь должен внести на счет некоторую сумму — разумеется, нет никаких гарантий, что она вернется к вкладчику. Кроме того, часто злоумышленники просто исчезают после получения денег, оставляя жертву ни с чем", — следует из сообщения.

Не менее популярна была схема, когда пользователей прямо в письме просили перевести биткоины на определенный кошелек, обещая через пять дней вернуть вложенное с процентами. Третий распространенный сценарий — спам-предложение пройти образовательный курс по инвестированию в криптовалюты. "Стоят подобные семинары довольно дорого, а их реальная ценность в большинстве случаев оказывается минимальна. Однако к этому моменту деньги уже уходят в кошелек мошенников", — сообщается в отчете.

Сотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Как резюмирует "Лаборатория Касперского", любимый метод спамеров — использовать в своих рассылках популярные темы. "В такие моменты пользователями очень просто манипулировать. Мы уверены, что такая тенденция продолжит развиваться и в будущем. Поэтому всем нам крайне важно критически относиться к отражению мировых событий и трендов на просторах интернета. Не стоит идти на поводу у кибермошенников", — приводятся в отчете слова эксперта по контентному анализу "Лаборатории" Дарьи Лосевой.

Мошенники, однако, использовали не только горячую тему криптовалют в привлечении внимания пользователей. Так, в августе и сентябре активно фигурировала тема ураганов "Ирма" и "Харви", землетрясения в Мексике — мошенники из Нигерии рассылали письма от имени членов семьи, чьи родственники погибли во время ураганов и просили оказать помощь в получении оставленного ими наследства. Также в сентябре использовалась спам-рассылка с предложениями бесплатно протестировать iPhone 8 и iPhone X от компании Apple или принять участие в его розыгрыше.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По итогам третьего квартала 2017 года лидером среди стран — источников спама стал Китай (12,24%), на втором месте — Вьетнам (11,17%), а на третьем место — США (9,62%). Замыкает первую десятку Иран с показателем 2,07%. Лидером по количеству срабатываний почтового антивируса за эти три месяца стала Германия (19,38%). На втором месте оказался Китай, где было зафиксировано 10,62% срабатываний почтового антивируса, а на третьем — Россия (9,97%). При этом во втором квартале Россия была на пятой позиции.

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