Поселок "Березки" на Рублевке победил в конкурсе European Property Awards

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Коттеджный поселок "Березки", расположенный на Рублево-Успенском шоссе" под Москвой, стал победителем среди проектов из России на европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018 в Лондоне, говорится в релизе проекта, финансовым партнером которого выступает банк ВТБ.

Поселок стал победителем в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса — Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс — Mixed Use Development.

Проект поселка разработан швейцарским архитектором Даниэлем Шиндлером. Победа в категории Архитектура загородного коттеджного комплекса присуждена проекту за создание максимально комфортной среды для жизни. В "Берёзках" это достигается за счет высокой функциональности, многообразия вариантов организации пространства, больших внутренних объемов, панорамного остекления и гармоничного соединения с природным ландшафтом на склоне реки. 18 архитектурных проектов домов в стиле современного европейского минимализма построены в различных вариантах исполнения, определенных местом в поселке.

Победа в категории Многофункциональный комплекс дана коттеджному поселку "Березки" за богатую инфраструктуру. На территории поселка открывается школа и детский сад. Круглый год на крытом ледовом катке можно заниматься хоккеем и фигурным катанием. На берегу реки построены спорткомплекс с бассейном и СПА-салон, а у въезда в жилую часть — ресторан и супермаркет.

Коттеджный поселок "Берёзки" расположен на Рублево-Успенском шоссе в 15 минутах езды от МКАД. На берегу реки Медвенки на площади более 60 гектар построена 151 резиденция с полной детской, спортивной и развлекательной инфраструктурой.

Международная премия European Property Awards, основанная в 1994 году, является частью крупнейшего мирового и наиболее престижного конкурса в сфере недвижимости. 103 страны мира приняли в нем участие в прошлом году с проектами общей стоимостью более 10 миллиардов фунтов стерлингов.