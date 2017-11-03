РФПИ с партнерами примет участие в IPO Globaltruck

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами в пятницу объявит об участии в IPO автомобильного грузового перевозчика Globaltruck, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом размещения.
По его словам, РФПИ привлек к размещению ряд международных инвесторов из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки.
Globaltruck планирует разместить акции в рамках IPO по нижней границе первоначального ценового диапазона — 132 рубля за бумагу, сообщил ранее источник РИА Новости в финансовых кругах. Первоначальный ценовой диапазон акций составлял 132-145 рублей за бумагу.
Размещение акций включает продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
Сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев ранее сообщал, что он сам владеет около 70% акций Globaltruck, у его партнера Андрея Гостяева 23%. Миноритарными акционерами — с пакетами по "несколько процентов" — являются два топ-менеджера компании.