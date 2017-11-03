РФПИ с партнерами примет участие в IPO Globaltruck

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами в пятницу объявит об участии в IPO автомобильного грузового перевозчика Globaltruck, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом размещения.

По его словам, РФПИ привлек к размещению ряд международных инвесторов из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки.

Globaltruck планирует разместить акции в рамках IPO по нижней границе первоначального ценового диапазона — 132 рубля за бумагу, сообщил ранее источник РИА Новости в финансовых кругах. Первоначальный ценовой диапазон акций составлял 132-145 рублей за бумагу.

Размещение акций включает продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).

Совокупный объем размещения по цене 132 рубля за бумагу составит 3,85 миллиарда рублей (с учетом опциона), из которых 2,8 миллиарда рублей компания привлечет от продажи акций дополнительного выпуска. Ожидается, что рыночная капитализация компании по итогам размещения составит 7,72 миллиарда рублей. Размещение ценных бумаг назначено на 3 ноября.

Сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев ранее сообщал, что он сам владеет около 70% акций Globaltruck, у его партнера Андрея Гостяева 23%. Миноритарными акционерами — с пакетами по "несколько процентов" — являются два топ-менеджера компании.