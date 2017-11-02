Саудовская Аравия заинтересовалась поездами "Ласточка"

ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Россия видит перспективы для поставок в Саудовскую Аравию высокоскоростных пассажирских электропоездов типа "Ласточка", сообщил в рамках 5-го заседания межправительственной комиссии двух стран замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Он отметил, что у двух стран есть очень серьезный потенциал сотрудничества в сфере железнодорожной инфраструктуры и транспорта. На полях бизнес-миссии прошли встречи с представителями министерства транспорта Саудовской Аравии, с операторами железнодорожных сетей королевства.

"Нашими саудовскими партнерами проявлена заинтересованность в поставках инновационной российской продукции железнодорожного назначения. В частности, в рамках реализации проекта строительства скоростных железных дорог на участке Эр-Рияд — Даммам есть перспективы для поставок высокоскоростных пассажирских электропоездов с асинхронным тяговым приводом типа "Ласточка", — сообщил Осьмаков.

По словам замминистра, компания "Синара — транспортные машины" провела детальную презентацию газотурбовоза серии мощностью до 10000 л.с, дизельного гибридного локомотива, электропоездов "Ласточка". "Саудовская сторона сообщила о готовности детально изучить предлагаемые к поставке локомотивы", — отметил Осьмаков.

Он также сообщил, что саудовская сторона проинформировала Россию о потенциальных возможностях по участию российских компаний в двух инфраструктурных железнодорожных проектах: строительстве ветки Джида-Эр Рияд протяженностью 1000 км и строительстве участка трансаравийской железной дороги.

По первому проекту в настоящее время саудовцами разрабатываются основные параметры концессионного соглашения и карта распределения рисков. РЖД могли бы принять участие в проекте в формате концессионер на условиях BOT (Build — Operate — Transfer: за концессионером — строительство, эксплуатация и после определенного срока — передача объекта государству — ред). По проекту трансаравийской железной дороги сроки начала реализации проекта пока не определены с учетом отставания по графику работ на территории других стран залива.