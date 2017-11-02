Владелец "Югры" готов расплатиться с вкладчиками в случае возврата лицензии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Основной владелец банка "Югра" Алексей Хотин готов из собственных средств возместить средства 35 тысячам физлиц, чьи вклады превышают 1,4 миллиона рублей, на общую сумму 16,6 миллиарда рублей, в том случае, если Банк России вернет банку лицензию, заявил экс-глава банка Дмитрий Шиляев на встрече с инициативной группой вкладчиков.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ ранее сообщил, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

По словам Шиляева, у основного акционера банка есть план по возмещению средств физическим лицам, чьи вклады превышают страховую сумму 1,4 миллиона рублей. На сегодняшний день речь идет о 35 тысячах вкладчиках с превышением суммы АСВ – в общей сложности это порядка 16,6 миллиарда рублей.

"Мы также рассчитываем на поддержку наших вкладчиков в суде и обществе, конечно же, продолжим отстаивать законность своих прав и прав всех вкладчиков в суде. Помимо этого, будут компенсированы средства юридическим лицам — кредиторам банка. Акционер готов компенсировать средства кредиторов в случае возврата лицензии банку", — сказал Шиляев.

Бизнесмен Алексей Хотин контролирует 52,5% капитала банка "Югра".