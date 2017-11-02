МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Утверждение, что введение единой информационно-аналитической системы (ИАС) может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности, сейчас ведется работа по унификации сведений о препаратах, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее в четверг РБК сообщили, что использование системой данных из госреестра реестра лекарственных средств может способствовать увеличению цен на лекарства из-за неудовлетворительного состояния реестра.

По данным Минздрава, для создания новой схемы управления закупками разработан каталог лекарственных препаратов на основе государственных реестров зарегистрированных лекарственных средств и предельных отпускных цен. Каталог встроен в систему закупок, а внесенная в него структурированная информация автоматически обрабатывается и передаётся уже системе мониторинга закупок. Это позволяет оперативно анализировать информацию на уровне планирования закупок и по результатам конкурсных процедур, а также рассчитывать средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств.

"Для функционирования единой информационной системы … ведется унификация сведений о международных непатентованных наименованиях лекарственных средств, форм и дозировок лекарственных препаратов в едином справочнике классификаторе лекарственных препаратов (ЕСКЛП), выработаны единые принципы ведения и передачи структурированных сведений из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения (ГРЛС)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объем сведений, вносимых в госреестр, закреплен нормативным актом, а информация о том, что единый справочник классификатор носит разнородный характер, не соответствует действительности. По состоянию на 1 ноября 2017 года унифицировано 99,5 % записей ЕСКЛП. Поэтому к моменту начала промышленной эксплуатации ИАС с 1 января 2018 года все заказчики будут иметь возможность вносить информацию о контрактах на закупку лекарственных препаратов в структурированной форме с использованием унифицированного ЕСКЛП.

"Таким образом, утверждение, в том числе со стороны отдельных органов исполнительной власти, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основано на неполном понимании ими существа проводимой работы, к которой они активно привлекаются Минздравом России", — подытожили в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что государством регулируются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, что исключает возможность роста цен на них. Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора – в сентябре 2017 года по отношению к августу 2017 года в среднем по России, розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,2%, закупочные (оптовые) цены снизились на 0,1%, уровень фактических отпускных цен производителей остался на прежнем уровне.