Украина с начала года увеличила транзит российского газа почти на 20%

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Украина в январе-октябре 2017 года увеличила транзит российского газа по своей территории на 18,5% — до 77,4 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на странице компании "Укртрансгаз" в Facebook.

"Укртрансгаз" провел транзит 77,4 миллиарда кубометров природного газа для нужд европейских потребителей, что на 18,5% превышает аналогичный прошлогодний показатель… Объем транзита достиг максимума за последние 7 лет", — говорится в сообщении "Укртрансгаза".

При этом по итогам октября текущего года транзит сократился на 1,2 миллиарда кубометров по сравнению с октябрем 2016 года.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении "Газпромом" с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году все еще остается открытым. Как отмечал летом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.