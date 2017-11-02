Президент Молдавии отметил рекордный экспорт фруктов в Россию в 2017 году

КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон констатировал значительное увеличение экспорта молдавских товаров на российский рынок и отметил рекордную за годы независимости республики поставку фруктов в РФ.

"По итогам соглашений с моим российским коллегой Владимиром Путиным, экспорт традиционных молдавских товаров на рынок РФ значительно вырос за последние десять месяцев текущего года. И этот рост отмечен по абсолютному большинству категорий товаров: фруктам, овощам, винам и т.д.", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, "только за первые десять месяцев этого года в Российскую Федерацию было поставлено рекордное количество яблок за весь период независимости страны – 187,3 тысячи тонн". Предыдущий годовой рекорд, по его словам, был установлен в 2011 году и составил 184 тысячи тонн. Он отметил существенный рост экспорта на рынок РФ столового винограда, слив, абрикосов, персиков, что составляет примерно 70% от общего объема поставок. На данный момент в Россию уже отправлено 30 тысяч тонн винограда, 51 тысяча тонн сливы, абрикоса и персика.

"Также, десятикратный рост отмечен по экспорту овощей – примерно 9 тысяч тонн, в то время как в ЕС было поставлено немногим более 700 тонн. Наблюдается постоянный рост экспорта вин. Представленные данные служат лишним доказательством необходимости поддерживать очень хорошие отношения с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, которая является основным рынком сбыта для молдавской продукции, а также обеспечивает создание тысяч рабочих мест", — заключил Додон.

Россия, опасаясь реэкспорта из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции после того, как Молдавия в июне 2014 года подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В течение 2017 года состоялось несколько встреч между главами России и Молдавии. Президенты затронули несколько принципиальных вопросов, в числе которых экспорт молдавских товаров на российский рынок.