Россия ограничила ввоз мяса и яиц из нескольких стран Евросоюза

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор со 2 ноября ввел временные ограничения на экспорт в РФ и транзит по территории РФ живой птицы и яйца из ряда регионов Болгарии, Нидерландов и Швеции, а также овец и коз с греческого Лесбоса, соответствующие указания опубликованы на сайте ведомства.

Так, под ограничения попали живая птица и инкубационное яйцо с территории Добрической области Болгарии из-за ухудшения эпизодической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в регионе, а также из муниципалитета Толен Нидерландов из-за ухудшения эпизодической обстановки по низкопатогенному гриппу птиц.

Кроме того, из-за ухудшения эпизодической обстановки по болезни Ньюкасла вводятся ограничения на поставки и транзит по территории РФ живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, а также кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки из лена Эстергетланд в Швеции.

Также ограничения коснутся живых овец и коз, их мяса, полученных от коз и овец мясопродукции, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения, содержащих продукты переработки овец и коз, а также другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз, генетического материала мелкого рогатого скота, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки овец и коз с территории нома Лесбос в Греции. Причиной указано ухудшение эпизодической обстановки по оспе овец и коз.