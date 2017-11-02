Суд отказался приостановить рассмотрение иска Siemens к Ростеху по турбинам

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство компании Siemens о приостановлении дела по ее иску к структурам "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Siemens попросил приостановить дело до окончания рассмотрения параллельного иска ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), в котором истец требует признать незаконной сделку между СТГТ и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) от 10 марта 2015 года.

По мнению заявителя, судебный акт по тому делу будет иметь обязательное значение в настоящем деле.

Представитель "ВО "Технопромэкспорт" возражал против приостановления. По его словам, единственная цель ходатайства — затянуть рассмотрение встречного иска структур "Ростеха", в котором они просят признать незаконными ряд пунктов контракта на поставку турбин между СТГТ и ОАО ТПЭ.

Арбитражный суд Москвы в четверг рассматривает иск Siemens к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), — в котором немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно, обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens, которая является вторым истцом в этом процессе.