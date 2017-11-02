Россия и Китай хотят создать лесную биржу на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Российско-китайская биржа по продаже и покупке древесины может появиться на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития РФ.
"Российская сторона предлагает создать биржу на территории Российской Федерации, где лес будет продаваться и покупаться официально… Мы должны предложения по порядку регулирования взаимодействия в лесной отрасли дать в течение двух ближайших недель", — отметил Петухов.
Стороны договорились более детально проработать предложение и вынести его на уровень решения государственной власти двух стран. "После одобрения наших руководителей мы уже начнем формировать платформу", — отметил Петухов.
Общие запасы древесины на Дальнем Востоке составляют 21 миллиарда кубометров или 51% всего леса стран АТР.