Табачная отрасль просит Медведева еще раз обсудить антитабачную концепцию

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Табачная промышленность просит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева провести дополнительное обсуждение проекта антитабачной концепции Минздрава – отрасль не поддерживает введение в стране экологического налога на сигареты, раскрытие состава табачных изделий и концепцию простой пачки сигарет, говорится в совместном письме Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" и Совета по вопросам развития табачной промышленности, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В середине октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в правительство РФ на рассмотрение внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Концепция содержит ряд предложений в разных сферах регулирования, реализация которых должна привести к снижению распространенности потребления табака в России.

Однако, как следует из имеющегося у РИА Новости документа, проект концепции был внесен в правительство с крупными таблицами разногласий между Минздравом и другими министерствами. Так, экономические министерства кабинета министров – Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз – проект концепции не поддержали.

В свою очередь, ассоциации напоминают, что они неоднократно обращались в правительство и Минздрав с просьбой учесть мнение отрасли при рассмотрении проекта концепции.

"Просим вас, Дмитрий Анатольевич, дать поручение по проведению дополнительного всестороннего обсуждения проекта концепции, с привлечением всех заинтересованных сторон, поскольку ее реализация может негативно сказаться на отрасли, в которой занято более 10 тысяч человек и которая обеспечивает поступления только от акцизов в федеральный бюджет на уровне 500 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в письме.

Общение с властью и общественностью

Производители табачной продукции в своем письме обращают внимание на ряд положений концепции. Во-первых, пишут ассоциации, проектом концепции устанавливаются дополнительные ограничения на взаимодействие органов государственной власти с табачной промышленностью.

Ассоциации подчеркивают, что табачная промышленность является легальной отраслью, полностью соблюдающей законодательство. "Исключение отрасли из диалога с органами власти является препятствием для формирования эффективного законодательства, особенно в таких узкоспециализированных вопросах, как техническое регулирование", — указывается в письме.

В качестве примера необходимого взаимодействия с отраслью в документе приводится эксперимент Минпромторга РФ по маркировке табачной продукции.

Еще одна претензия производителей – положение проекта концепции о том, что информация о составе табачных изделий не может являться предметом коммерческой тайны.

"Коммерческая тайна (включая информацию о своеобразии ингредиентов и их сочетании) охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне. Правовые нормы защищают инновации и добросовестную конкуренцию. Любое раскрытие информации общественности должно осуществляться с соблюдением требований абсолютной защиты коммерческой тайны", — подчеркивают ассоциации.

Налоги и цены

Вопросы у табачной отрасли вызывают и предлагаемые Минздравом фискальные меры для снижения потребления табачной продукции. В частности, министерство предлагает ввести в России экологический налог на сигареты, повышать ставки акцизов на табачные изделия, а также довести долю акциза в цене табачной продукции до 70% от розничной цены.

"Введение дополнительного экологического налога будет фактически означать двойное (а в случае включения в вышеуказанный перечень сигарет тройное) налогообложение сигарет, поскольку табачная продукция, в соответствии с налоговым законодательством, является подакцизной", — указывается в письме.

Предложение же повысить ставки акцизов может привести, по мнению авторов обращения, к дестабилизации российского рынка табачных изделий из-за отсутствия гармонизации ставок акцизов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В результате это может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет и росту нелегальной торговли табачными изделиями. В свою очередь, повышение доли акциза в цене табачных изделий до 70% может привести к снижению налоговой базы по налогу на прибыль и росту цен. А это сделает более привлекательной нелегальную продукцию из соседних государств.

Комментируя предложение Минздрава о введении лицензирования производства табачной продукции, ассоциации прогнозируют, что это не скажется на нелегальном рынке, однако приведет к дополнительным издержкам для бизнеса, а более эффективной мерой борьбы с теневым оборотом товаров может стать совершенствование правоприменительной деятельности и уничтожение оборудования для изготовления нелегальной продукции.

"Также возможно ужесточение санкций за розничную торговлю табачной продукцией с акцизными марками стран ЕАЭС, поскольку поставки контрабандного товара из этих стран являются самым частым нарушением вследствие разной акцизной нагрузки на табачные изделия в странах Евразийского экономического союза", — добавляют представители отрасли.

Неоднозначные последствия

Кроме того, табачные компании в своем письме в правительство указывают, что предложение Минздрава о размещении предупреждений о вреде потребления табачных изделий на обертке фильтра сигарет и сигаретной бумаге не имеет мировых аналогов. Оно также может быть трудноосуществимо технически и технологически.

"Также перед введением указанного предложения необходимо провести множество международных и национальных научных исследований по влиянию на здоровье человека продуктов горения, вызванного сочетанием сигаретной бумаги и компонентами, которыми будут наноситься предлагаемые предупредительные надписи", — считает табачная промышленность.

В свою очередь, запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий компании называют избыточной мерой. Большие опасения у табачников вызывает возможность введения в России стандартизированной (или простой) упаковки табачной продукции. Ассоциации считают, что опыт Австралии во внедрении простой упаковки показывает, что результаты введения этой меры как минимум неоднозначны.

"Потребители начали переключаться на более дешевую продукцию с очевидными негативными последствиями как для налоговых доходов бюджета, так и с точки зрения решения задач по охране здоровья граждан. Заметно увеличился незаконный оборот продукции, поскольку потребителю сложно различать оригинальную и поддельную продукцию", — перечисляется в письме.

В то же время, продолжают ассоциации, данная мера существенно не повлияла на темпы снижения уровня распространенности курения, а потери бюджетных доходов Австралии оцениваются в 1,6 миллиарда долларов

"Предложение по введению простой упаковки табачных изделий выходит за рамки целей здравоохранения и посредством подмены понятий направлено не столько на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни населения, сколько на уничтожение внутренней конкуренции табачных компаний", — заключается в письме.