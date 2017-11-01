МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Новые санкции США о запрете на участие американских компаний в российских проектах по глубоководной разведке, добыче нефти в Арктике, и по сланцевому газу создадут лишь временные затруднения, но будут стимулировать отечественные разработки в данной сфере, считают в комитете Госдумы по энергетике.

Минфин США во вторник сообщил, что физическим и юридическим лицам, находящихся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

"Будут временные затруднения, но не более того. В среднесрочной перспективе проблем никаких нет, потому что сегодня не это определяет текущую добычу. А Арктика – это дальняя перспектива. Конечно, там нужны технологии мирового уровня для бурения на шельфе, начиная с буревых платформ, буровых станков и так далее. Но санкции как раз будут стимулировать отечественные разработки в данной сфере", — заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Все последние годы мы полагались на западный опыт и прозевали то тихое партнерство, которое заключается в обмене активами, и допуск, по сути, к разработке месторождений, в том числе в Арктике, западных компаний", — считает депутат.

При этом он обратил внимание, что Россия разрабатывает месторождения не только для себя. "Мы потребляем всего лишь треть добываемой нефти, две трети, даже больше, поставляем на внешний рынок, в Европу и не только", — напомнил глава думского комитета.

Завальный добавил, что новые санкции будут препятствовать возможностям западных компаний-партнеров России участвовать в таких разработках. Депутат отметил, что РФ будет создавать свои технологии, которые помогут преодолеть возникшие трудности. Глава думского комитета также напомнил, что "мир не замыкается только на Америке".

"Введение новых санкций, с одной стороны, безусловно, плохо, но с другой, это будет стимулировать наши компании, наших ученых более интенсивно работать в этом направлении", — считает и первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

"Уже сейчас Россия в состоянии добывать сланцевую нефть, используя свое оборудование и свои технологии. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы сами сможем добывать и шельфовую нефть с использованием российских технологий и оборудования", — заявил РИА Новости депутат.

Ананских добавил, что санкции подталкивают Россию самой заниматься соответствующими разработками. Депутат выразил уверенность в том, что "мы переключим усилия на добычу шельфовой нефти и сможем в ближайшее время сами осуществлять ее добычу на отечественном оборудовании". Введение санкций происходит в ущерб России, но еще больший ущерб оно нанесет западным и американским компаниям, которые потеряют российский рынок, отметил Ананских.