Силуанов рассказал о поддержке регионов в решении проблемы их долгов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уровень поддержки регионам страны для решения проблемы их долгов, которую нужно оказать в 2017 году, может составить 60 миллиардов рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече президента России Владимира Путина с членами кабмина.

"Мы считаем, что для того, чтобы создать стартовые условия по коммерческой задолженности, лучше сделать в текущем году. Мы полагаем необходимым сейчас подготовить законодательство по исполнению Вашего решения, предполагаем, что объем кредитов, который необходим для выполнения поручения Вашего, чтобы коммерческая задолженность находилась на уровне не более 50% от собственных доходов, порядка 60 миллиардов рублей", — сказал Силуанов.

"Мы такие предложения подготовим, будем работать с парламентариями, чтобы быстро их реализовать", — также заверил министр.