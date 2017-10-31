Песков назвал энергетику одной из тем визита Путина в Иран

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Взаимодействие в энергетической сфере станет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита президента РФ Владимира Путина в Иран, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трёхстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере. Больших деталей я вам сейчас привести не могу", — сказал Песков.

Визит Путина в Тегеран состоится 1 ноября, запланированы двусторонние контакты с руководством страны и трехсторонняя встреча президентов Ирана, РФ и Азербайджана.