Лавров прокомментировал изменение законов ЕС для "Северного потока-2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва считает абсолютно безосновательными попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры по проекту газопровода "Северный поток-2", введение ЕС новых правовых норм в отношении этого проекта означало бы дискриминацию по политическим причинам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Озабоченность вызывают попытки узкокорыстных сил в ЕС подорвать энергодиалог между РФ и Евросоюзом… Предпринимаются попытки дискредитировать совместные проекты, такие как "Северный поток-2", хотя его реализация призвана значительно снизить транзитные риски, укрепить энергобезопасность Евросоюза", — сказал Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Вызывает недоумение затея некоторых членов Еврокомиссии навязать ей решения о необходимости получить переговорный мандат на заключение с Россией специального соглашения по "Северному потоку-2". Это абсолютно безосновательно", — заявил Лавров.

По его словам, в Москве "считают, что введение новых правовых норм исключительно для "Северного потока-2" означает дискриминацию инвесторов этого проекта тоже лишь по политическим и никаким другим мотивам".