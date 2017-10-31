Лавров назвал условие продления "Турецкого потока" в другие страны ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия готова к работе по продлению газопровода "Турецкий поток" в другие страны Европы только после получения твердых юридических гарантий из Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, растущие потребности государств южной и юго-восточной Европы могло бы удовлетворить продление второй нитки "Турецкого потока" на территории Евросоюза.

"Мы видим значительный интерес к этому со стороны целого ряда правительств стран ЕС. И вы к этому готовы, но, учитывая неудачный опыт с "Южным потоком", будем готовы приступить к такой работе по "Турецкому потоку", по его выводу на территорию Евросоюза, только после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя", — сказал Лавров.