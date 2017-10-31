США санкциями пытаются потеснить Россию на европейском рынке, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США, вводя санкции в отношении РФ, пытаются потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Под предлогом борьбы с российской угрозой в Вашингтоне стремятся подлатать Трансатлантическую солидарность, так называемую, не только заставить европейцев повысить расходы на оборону, но и продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, потеснить наши с вами совместные проекты в энергетике, потеснить Россию на рынке вооружений. На это направлена последняя порция санкций, которые были обнародованы", — сказал Лавров на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Как напомнил министр, российский президент Владимир Путин ранее говорил, что некоторые страны даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные коммерческие интересы.

"Насколько антагонизация России необходима европейским партнерам, решать им самим. Мы знаем, что в политических, деловых кругах все чаще звучит недовольство такой ситуацией", — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018–2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.