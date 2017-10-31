Соколов: Россия пока не получала приглашение посетить египетские аэропорты

УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 31 окт — РИА Новости. Россия пока не получала приглашение от Египта для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, специалисты готовы выехать, как только оно поступит, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

В июле этого года специалисты из РФ проверили меры безопасности второго терминала Каирского международного аэропорта и дали положительную оценку. Позже Соколов заявлял, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом уже в этом году. Он также подчеркивал, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

"При необходимости, в случае получения соответствующих приглашений (на посещение для инспекции)… Пока нет (приглашения), но год еще не закончился", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, посетят ли российские авиаспециалисты Египет для проверки аэропортов в этом году.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.