САРАТОВ, 31 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шесть компаний в текущем году получат займы фонда развития промышленности Пензенской области на общую сумму 97 миллионов рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Ранее сообщалось, что фонд развития промышленности (ФРП) Пензенской области создан в текущем году с целью предоставления промышленным предприятиям займов в размере от 3 до 20 миллионов рублей под 5% годовых на срок до 5 лет. По данным областного минпрома, на создание и обеспечение деятельности регионального ФРП из областного бюджета в текущем году выделено 100 миллионов рублей.

"В фонд уже обратились 10 компаний, шесть из них прошли отбор и готовят пакет документов на оформление кредита на общую сумму более 97 миллионов рублей – это ООО "Мастер-Пак", Никольский завод светотехнического стекла, фирма "Полтава" из Кузнецка, Нижнеломовский фанерный завод "Власть труда", компании "Леском" и "Ленкомтех", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства, этим шести компаниям кредиты будут предоставлены до конца текущего года.

Губернатор области Иван Белозерцев на заседании ассоциации промышленников Пензенской области в понедельник отметил, что средства на поддержку промпредприятий региона будут выделены и в следующем году.

"В обязательном порядке будем предлагать законодательному собранию области заложить сумму на поддержку промпредприятий и на следующий год. Уверен, что данные средства придадут дополнительный импульс развитию производств", – цитирует слова Белозерцева пресс-служба.