В Оренбуржье открыли реконструированный участок трансграничной магистрали

ОРЕНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Оренбуржье открыт реконструированный участок федеральной трассы "Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница Республики Казахстан", его пропускная способность, как ожидается, удвоится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и областного правительства.

На проведение реконструкции из федерального бюджета было выделено более двух миллиардов рублей.

"Важнейший участок дороги введен в строй. Пусть эта дорога всегда будет дорогой дружбы", — сказал на церемонии открытия губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

По словам принявшего участия в церемонии акима Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбека Сапарбаева, теперь автомобильное сообщение между двумя регионами соседних дружественных государств станет более комфортным и увеличит взаимную выгоду от экономических связей Оренбургской и Актюбинской областей.

"Этот участок дороги важен для наших стран как часть большого международного проекта, цель которого — соединить Азию и Европу", — сказал Сапарбаев.

В пресс-службе также сообщили, что в следующем году дорожники планируют привести в нормативное состояние еще два участка трассы Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница с Республикой Казахстан общей протяженностью 23 километра со строительством освещенной транспортной развязки на обходе Акбулака и отремонтировать два моста. После завершения дорожных работ все участки автомобильной дороги Р-239 будут соответствовать третьей технической категории.

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