Орешкин объяснил, почему российская экономика выдержит новые санкции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская экономика за последние три года адаптировалась к внешним шокам и обладает запасом прочности к новым потенциальным санкциям; государству нет необходимости активно вмешиваться в экономическую политику, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы считаем, что готовиться нужно ко всему. Искусство экономической политики — это понимание того, что ты будешь делать, в том числе понимание внешних угроз", — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, видит ли он угрозы для экономики РФ при обсуждении новой волны санкций США и предложений Минфина РФ по валютному законодательству.

"Та макроэкономическая политика, которая последовательно выстраивается последние три года, те структурные реформы, которые были проведены, обладают довольно большим запасом прочности", — сказал Орешкин.

Так, бюджетное правило базируется на цене в 40 долларов за баррель, тогда как текущие фактические цены на нефть выше; есть механизм покупок валюты, который работает с февраля; есть политика ЦБ по инфляционному таргетированию, которая позволяет стабилизировать инфляцию и обеспечивать стабильные процентные ставки, напомнил министр.

"Все эти реформы создали значительный запас прочности к внешним шокам, будь то снижение цен на нефть или какие-то другие события. Поэтому здесь запас есть, и определенные внешние угрозы экономика, конечно же, выдержит", — уверен Орешкин.

"По тому же валютному контролю я вполне четко высказался — это абсолютно неправильная идея, и мы будем выступать против. Потому что, если при гораздо более слабых институтах макроэкономической политики в 2014-2015 годах и экстремально сильных шоках нам это не потребовалось, то сейчас нужно продолжать двигаться по пути усиления институтов для того, чтобы безопасность усиливать не за счет дирижистских решений (dirigisme — политика активного вмешательства в управление экономикой со стороны государства — ред.), а за счет как раз структуры экономической политики и тех институтов, которые в ней есть", — заключил Орешкин.