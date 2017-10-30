Орешкин объяснил, почему российская экономика выдержит новые санкции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская экономика за последние три года адаптировалась к внешним шокам и обладает запасом прочности к новым потенциальным санкциям; государству нет необходимости активно вмешиваться в экономическую политику, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Та макроэкономическая политика, которая последовательно выстраивается последние три года, те структурные реформы, которые были проведены, обладают довольно большим запасом прочности", — сказал Орешкин.
Так, бюджетное правило базируется на цене в 40 долларов за баррель, тогда как текущие фактические цены на нефть выше; есть механизм покупок валюты, который работает с февраля; есть политика ЦБ по инфляционному таргетированию, которая позволяет стабилизировать инфляцию и обеспечивать стабильные процентные ставки, напомнил министр.
"По тому же валютному контролю я вполне четко высказался — это абсолютно неправильная идея, и мы будем выступать против. Потому что, если при гораздо более слабых институтах макроэкономической политики в 2014-2015 годах и экстремально сильных шоках нам это не потребовалось, то сейчас нужно продолжать двигаться по пути усиления институтов для того, чтобы безопасность усиливать не за счет дирижистских решений (dirigisme — политика активного вмешательства в управление экономикой со стороны государства — ред.), а за счет как раз структуры экономической политики и тех институтов, которые в ней есть", — заключил Орешкин.