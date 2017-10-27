Минфин не планирует вводить обязательное страхование от киберрисков

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минфин РФ не планирует вводить обязательное страхование от киберрисков, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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Газета " Коммерсант " в пятницу написала, что покупка страхового полиса информационной безопасности может стать обязательной с 2020 года для всех стратегических отраслей. По данным издания, в рамках правительственной программы "Цифровая экономика" готовится создание масштабного рынка страхования от киберрисков.

"Не уверен, что такой коммерческий продукт будет популярным. Вводить такой обязательный вид страхования у нас планов нет", — сказал Моисеев.

"Сбербанк имеет подразделение страховое, которое, я уверен, сможет предложить отличный коммерческий продукт. (Но) обязательный вид такого страхования мы вводить не будем. Во всяком случае, планов таких нет, и такие идеи мы не поддерживаем", — заявил замминистра.