Экономист: "Северный поток-2" построят независимо от изменения законов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости, Мария Князева. Газопровод "Северный поток 2" будет создан, независимо от возможности получения Еврокомиссией мандата на переговоры с РФ и внесения поправок в газовую директиву ЕС, поделилась с РИА Новости своим мнением старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катья Яфимава (Katja Yafimava).

Еврокомиссия летом запросила у стран Евросоюза мандат на переговоры с российской стороной о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2". Поскольку труба идет по морю, на нее не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета. Пока этот мандат не выдан, так как не все страны Евросоюза поддержали идею. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил ранее, что вряд ли в ближайшие месяцы можно ждать единства государств ЕС в этом вопросе.

"Я думаю, что получение Еврокомиссией мандата – это не самый вероятный сценарий развития событий", — считает Яфимава.

Еврокомиссия рассматривает возможность внесения поправок в газовую директиву ЕС, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов, которые сейчас под эти правила не подпадают, говорил РИА Новости в июле вице-президент ЕК Марош Шефчович. ЕК готовит эти изменения с тем, чтобы избежать в будущем повторения ситуации с "Северным потоком-2", сообщал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

"На мой взгляд, независимо от того, получит ли Еврокомиссия мандат… и сможет ли она внести изменения в газовую директиву, "Северный поток-2" будет построен. Однако мандат и изменение директивы могут повлиять на то, как он будет эксплуатироваться", — сказала эксперт.

Однако ввиду отсутствия поправок к директиве и мандата трудно сказать, какими могут быть эти изменения, отметила Яфимава.