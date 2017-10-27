Делегация второй японской бизнес-миссии прибыла на Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт – РИА Новости. Делегация второй бизнес-миссии из Японии в пятницу высадилась на российском острове Кунашир, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Японское судно "Этопирика" прибыло в порт Южно-Курильска накануне вечером, примерно в 21.00 (13.00 мск). Сейчас они проходят въездные процедуры, и примерно в 10.30 (2.30 мск) первая группа японцев высадится в порту", — сказал собеседник агентства.

Визит второй бизнес-миссии на Курилы пройдет с 26 по 31 октября. Делегацию возглавил помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Ранее в посольстве Японии в России заявили, что цель поездки — конкретизация пяти проектов совместной хозяйственной деятельности на островах, которые уже запланированы. В сентябре стороны договорились на раннем этапе реализовать проекты по совместному выращиванию морепродуктов, тепличных овощей, разработке пакетных туров, внедрению ветроэнергетики и переработке мусора.

Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан с 27 июня по 1 июля 207 года и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии и др.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Синдзо Абэ заявил в ходе прошедшего в сентябре Восточного экономического форума, что они с российским президентом Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан ими.