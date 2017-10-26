В Парагвае проявили интерес к российским решениям по информбезопасности

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский разработчик средств защиты информации компания "СерчИнформ" рассчитывает наладить сотрудничество с властями Парагвая и рядом фирм из этой южноамериканской страны, сообщает компания.

Представители "СерчИнформа" приняли участие в бизнес-миссии, организованной Минпромторгом РФ в Мексике, Парагвае и Колумбии с 22 по 25 октября. Они, в частности, провели переговоры с представителями Минпромторга Парагвая, губернатором Центрального департамента республики, а также компаниями "T8", "Cyabas", "Digital SA", "ALIAS SA" и "DataLab", выразившими заинтересованность в партнерстве, говорится в пресс-релизе.

"Российские ИБ-решения традиционно сильны и, уверен, помогут организациям Парагвая в деле защиты персональных данных и конфиденциальной информации от утечек и внутренних угроз", — привели в компании слова главы представительства "СерчИнформ" в Латинской Америке Рикардо Мартинеса.