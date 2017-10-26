СМИ узнали о новых льготах для проектов "Газпрома" с иностранцами

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство РФ может снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для совместных добычных проектов "Газпрома" и иностранных инвесторов, — в первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
У Wintershall (дочерняя структура BASF) в России два действующих проекта — разработка первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50% экономического участия), а также разработка Южно-Русского месторождения (35% у Wintershall, 25% у австрийской OMV, остальное у "Газпрома").
Кроме того, у Wintershall есть 25% в проекте освоения четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Начало добычи сейчас планируется на 2020–2021 годы. Аналогичную долю в проекте должна получить OMV после закрытия сделки по обмену активами с "Газпромом" (ожидается в течение 2018 года). Таким образом, помимо самой Wintershall и "Газпрома", выгоду от возможного снижения НДПИ получит OMV, в последние годы активно увеличивающая присутствие в России.
Эксперты считают эти претензии вполне справедливыми. "Исходно повышающий коэффициент для "Газпрома" был обусловлен разницей в доходности поставок газа на внутренний рынок и экспорт, но с весны 2016 года доходность поставок почти сравнялась", — говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его мнению, повышающий коэффициент для "Газпрома" не выглядит обоснованным и определяется "фискальными потребностями бюджета, а не экономикой поставок газа".
Если исходить из логики Минфина, то выигрыш компаний от снижения НДПИ будет невелик. Действующая редакция Налогового кодекса уже предусматривает, что с 2018 года повышающий коэффициент для "Газпрома" по уплате НДПИ снизится до 1,4 против 2,27 сейчас, 1,79 — на начало года и 1,336 — в 2016 году. Если компании, разрабатывающие Южно-Русское месторождение и первый блок ачимовских залежей Уренгойского месторождения, будут в 2018 году платить НДПИ по правилам 2016 года, их экономия составит всего около 1 миллиарда рублей.
Однако собеседники газеты на рынке уверены, что вопрос остается открытым и возможны более серьезные льготы — как, например, для "Газпром нефти", которая платит НДПИ на газ как независимый производитель.