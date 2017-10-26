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Экономика

СМИ узнали о новых льготах для проектов "Газпрома" с иностранцами

09:1726.10.2017
(обновлено: 09:20 26.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром. Архивное фотоЛоготип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство РФ может снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для совместных добычных проектов "Газпрома" и иностранных инвесторов, — в первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Газпром" планирует увеличить экспорт газа
По данным издания, на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) 16 октября глава немецкого концерна BASF Курт Бок обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Премьер на этой неделе поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

У Wintershall (дочерняя структура BASF) в России два действующих проекта — разработка первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50% экономического участия), а также разработка Южно-Русского месторождения (35% у Wintershall, 25% у австрийской OMV, остальное у "Газпрома").

Кроме того, у Wintershall есть 25% в проекте освоения четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Начало добычи сейчас планируется на 2020–2021 годы. Аналогичную долю в проекте должна получить OMV после закрытия сделки по обмену активами с "Газпромом" (ожидается в течение 2018 года). Таким образом, помимо самой Wintershall и "Газпрома", выгоду от возможного снижения НДПИ получит OMV, в последние годы активно увеличивающая присутствие в России.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" прокомментировал заявление Украины по газу
В "Газпроме" и МЭР отказались от комментариев, в OMV и Минэнерго не ответили на запрос издания. В Wintershall подтвердили, что Бок участвовал в заседании КСИИ 16 октября и "в различных переговорах", но их содержание комментировать отказались. Руководство Wintershall уже не раз выражало недовольство резким повышением НДПИ для "Газпрома" в 2016–2017 годах, из-за которого налоговая нагрузка на проекты компании в России выросла по крайней мере в 1,5 раза. Поскольку Wintershall и OMV владеют миноритарными долями в СП с "Газпромом", они подпадают под налогообложение для монополии. "Газпром" традиционно платит более высокий НДПИ, чем независимые производители ("Новатэк" и крупные нефтекомпании).

Эксперты считают эти претензии вполне справедливыми. "Исходно повышающий коэффициент для "Газпрома" был обусловлен разницей в доходности поставок газа на внутренний рынок и экспорт, но с весны 2016 года доходность поставок почти сравнялась", — говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его мнению, повышающий коэффициент для "Газпрома" не выглядит обоснованным и определяется "фискальными потребностями бюджета, а не экономикой поставок газа".

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" вложит сто миллиардов рублей в энергетику Киргизии
В Минфине подтвердили, что поручение премьера есть, вопрос прорабатывается. При этом в министерстве подчеркнули: "Исключений для иностранцев не предполагается, у нас действует принцип равенства налогообложения". По версии чиновников, "обсуждается только снижение НДПИ в части надбавки для "Газпрома", которая действует с этого года", но не до уровня независимых, "так как у указанных компаний как дочерних структур "Газпрома" есть право на экспорт газа".

Если исходить из логики Минфина, то выигрыш компаний от снижения НДПИ будет невелик. Действующая редакция Налогового кодекса уже предусматривает, что с 2018 года повышающий коэффициент для "Газпрома" по уплате НДПИ снизится до 1,4 против 2,27 сейчас, 1,79 — на начало года и 1,336 — в 2016 году. Если компании, разрабатывающие Южно-Русское месторождение и первый блок ачимовских залежей Уренгойского месторождения, будут в 2018 году платить НДПИ по правилам 2016 года, их экономия составит всего около 1 миллиарда рублей.

Однако собеседники газеты на рынке уверены, что вопрос остается открытым и возможны более серьезные льготы — как, например, для "Газпром нефти", которая платит НДПИ на газ как независимый производитель.

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