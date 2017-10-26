Saudi Aramco может инвестировать в EDC

ЭР-РИЯД, 26 окт — РИА Новости. Саудовская компания Saudi Aramco может в будущем инвестировать в одну из крупнейших буровых компаний РФ Eurasia Drilling Company (EDC), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative.

Дмитриев напомнил, что у РФПИ и Саудовской Аравии есть совместный энергетический фонд, куда входят и саудовский суверенный фонд PIF, и нефтяная компания Saudi Aramco.

"Соответственно, мы исходим из того, что после того, как компания будет дополнительно изучена Aramco, потому что нам важно, чтобы не просто приходили инвестиции, а чтобы EDC могла работать вместе с Aramco и получала контракты… После того, как Saudi Aramco более детально изучит компанию, мы надеемся, что она вместе с нами, в энергоплатформе, проинвестирует в EDC", — подытожил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявлял, что Россия заинтересована в привлечении Саудовской Аравии в EDC.

В начале октября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что совместный фонд России и Саудовской Аравии инвестирует 150 миллионов долларов в EDC.