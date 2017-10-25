ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Политические провокации со стороны американских властей не пошатнут крепкие связи России с бизнесом в США, их сотрудничество будет столь же продуктивным, такую уверенность в беседе с РИА Новости выразил торговый представитель РФ в США Александр Стадник.
"Мы уверены, что политические провокации со стороны американских властей, свидетелями которых мы являемся, не пошатнут наши крепкие связи с американским бизнесом, и сотрудничество будет столь же продуктивным. Сегодня американский бизнес демонстрирует своим политикам, что работа с Россией должна носить взаимовыгодный характер и протекать в цивилизованному русле", — сказал Стадник.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 26-27 октября обсудит в рамках годового собрания Американо-Российского делового совета (USRBC) в Нью-Йорке взаимодействие с российским и американским бизнесом, ранее сообщил совет на своем сайте.
"Проведение итогового делового совета USRBC в Нью-Йорке в таком представительном составе не только свидетельствует о налаживании деловых контактов между компаниями США и РФ, но еще дает четкий сигнал, что американский бизнес по-прежнему открыт для взаимодействия с Россией. Как и Российская Федерация, которая и словом, и делом доказывает, что нацелена на продолжение сотрудничества с американскими компаниями, несмотря на политическую напряженность между нашими двумя странами", — продолжил Стадник.
"Доказательство тому — участие в данном мероприятии, как представителей российских компаний, так и официальных лиц, которые представляют ключевые отрасли экономики РФ. Напомню, недавно в Вашингтоне встречу с бизнесом провел министр экономического развития Максим Орешкин, теперь в Нью-Йорк прибывает министр промышленности и Торговли Денис Мантуров", — подытожил он.