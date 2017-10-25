ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Политические провокации со стороны американских властей не пошатнут крепкие связи России с бизнесом в США, их сотрудничество будет столь же продуктивным, такую уверенность в беседе с РИА Новости выразил торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Данное заявление он сделал в канун проведения итогового делового совета США-Россия в Нью-Йорке, участие в котором примет глава российского Минпромторга Денис Матуров.

"Мы уверены, что политические провокации со стороны американских властей, свидетелями которых мы являемся, не пошатнут наши крепкие связи с американским бизнесом, и сотрудничество будет столь же продуктивным. Сегодня американский бизнес демонстрирует своим политикам, что работа с Россией должна носить взаимовыгодный характер и протекать в цивилизованному русле", — сказал Стадник.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 26-27 октября обсудит в рамках годового собрания Американо-Российского делового совета (USRBC) в Нью-Йорке взаимодействие с российским и американским бизнесом, ранее сообщил совет на своем сайте.

Кроме него, в обсуждениях участие примут посол РФ в США Анатолий Антонов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представители российского и американского бизнеса, эксперты.

"Проведение итогового делового совета USRBC в Нью-Йорке в таком представительном составе не только свидетельствует о налаживании деловых контактов между компаниями США и РФ, но еще дает четкий сигнал, что американский бизнес по-прежнему открыт для взаимодействия с Россией. Как и Российская Федерация, которая и словом, и делом доказывает, что нацелена на продолжение сотрудничества с американскими компаниями, несмотря на политическую напряженность между нашими двумя странами", — продолжил Стадник.

"Доказательство тому — участие в данном мероприятии, как представителей российских компаний, так и официальных лиц, которые представляют ключевые отрасли экономики РФ. Напомню, недавно в Вашингтоне встречу с бизнесом провел министр экономического развития Максим Орешкин, теперь в Нью-Йорк прибывает министр промышленности и Торговли Денис Мантуров", — подытожил он.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Накануне посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.