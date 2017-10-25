План бизнесмена Карлова по спасению "ВИМ-Авиа" рассчитан на три года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. План вывода авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса, разработанный структурами, сотрудничающими с бизнесменом Борисом Карловым, рассчитан на три года, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика.
"В настоящий момент подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая постоянно обновляется с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями", — рассказал источник. В разработке операционной модели, отметил он, принимали участие не только специалисты Aurora Investments, но и специалисты "Ренессанс Капитала", а также банков-кредиторов (в том числе "Зенита").
"За следующие два месяца будет завершена детальная проработка и утверждение маршрутной карты "ВИМ-2", проведена оптимизация тарифов на перевозку и сопутствующих затрат, а также оптимизация численности персонала (с учетом уменьшения парка воздушных судов)", — подчеркнул источник.
Более того, по словам собеседника, китайский государственный туроператор CITS (China International Travel Services) изъявил желание продолжить контракт с авиакомпанией в случае продолжения полетов "ВИМ-Авиа". Также планируется получение назначений на другие города Китая, за которыми авиакомпания обратилась летом.