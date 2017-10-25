План бизнесмена Карлова по спасению "ВИМ-Авиа" рассчитан на три года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. План вывода авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса, разработанный структурами, сотрудничающими с бизнесменом Борисом Карловым, рассчитан на три года, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Ранее источник сообщил, что Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса. Однако в Минтрансе заявили, что предложений не получали.

"В настоящий момент подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая постоянно обновляется с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями", — рассказал источник. В разработке операционной модели, отметил он, принимали участие не только специалисты Aurora Investments, но и специалисты "Ренессанс Капитала", а также банков-кредиторов (в том числе "Зенита").

Собеседник агентства добавил, что текущая операционная модель предполагает эксплуатацию девяти самолетов, три из которых находятся в собственности и шесть в лизинге: Boeing 757-200, Boeing 777-200, Boeing 767-300, Airbus A319-112. Компания после перезапуска своей деятельности планирует выполнять регулярные рейсы на Дальний Восток, в Китай и страны Средней Азии. В новой авиакомпании будет около 800 штатных сотрудников (в настоящий момент около 1250).

"За следующие два месяца будет завершена детальная проработка и утверждение маршрутной карты "ВИМ-2", проведена оптимизация тарифов на перевозку и сопутствующих затрат, а также оптимизация численности персонала (с учетом уменьшения парка воздушных судов)", — подчеркнул источник.

Более того, по словам собеседника, китайский государственный туроператор CITS (China International Travel Services) изъявил желание продолжить контракт с авиакомпанией в случае продолжения полетов "ВИМ-Авиа". Также планируется получение назначений на другие города Китая, за которыми авиакомпания обратилась летом.