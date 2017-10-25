Медведев не считает, что основой союза ЕАЭС являются нефть и газ

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. ЕАЭС не является союзом нефти и газа, на первом плане находится цифровая повестка и новые источники энергии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Единственное замечание, которое мне хотелось бы сделать: конечно, мы не являемся союзом нефти и газа. У части стран ни нефти, ни газа нет вообще, у наших членов Евразийского союза. Поэтому это даже неправильно так формулировать", — сказал Медведев заседании Евразийского межправительственного совета.

Он подчеркнул, что большую долю доходов ЕАЭС получает не от продажи углеводородов. "Цифровая повестка, которой мы занимались, вышла на передний план. Новые источники энергии обсуждаются, давайте не будем занижать планку тех задач, которые стоят перед нашим интеграционным объединением", — добавил российский премьер.

Медведев отметил, что при этом "есть непростые вопросы соотношения внутренних и союзных тарифов, ценообразования, они требуют дополнительной проработки".