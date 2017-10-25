Уволенный с поста главы ФТС Бельянинов возглавит Евразийский банк развития

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов сменит Дмитрия Панкина на посту главы Евразийского банка развития (ЕАБР), следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Минфину России внести кандидатуру Бельянинова Андрея Юрьевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития", — говорится в документе.
Панкин занимает пост председателя правления ЕАБР с февраля 2015 года.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.