Уволенный с поста главы ФТС Бельянинов возглавит Евразийский банк развития

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов сменит Дмитрия Панкина на посту главы Евразийского банка развития (ЕАБР), следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле 2016 года в ФТС и в доме Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя и неуплате таможенных платежей. У Бельянинова, как сообщалось, были изъяты картины, деньги в рублях, долларах и евро и другие ценности. После инцидента премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Андрея Бельянинова с поста главы ФТС. Позже деньги и ценности были возвращены: Бельянинова допросили как свидетеля, и никаких обвинений ему не предъявляли.

"Минфину России внести кандидатуру Бельянинова Андрея Юрьевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития", — говорится в документе.

Панкин занимает пост председателя правления ЕАБР с февраля 2015 года.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.