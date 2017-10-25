В Якутии появится заказник "Новосибирские острова"

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. Власти Якутии внесли в правительство России проект постановления о создании государственного природного заказника федерального значения "Новосибирские острова", сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия).
"В правительство РФ внесен проект постановления о создании государственного природного заказника "Новосибирские острова". Федеральный заказник создается для сохранения и изучения уникальных островных экосистем Российской Арктики, редких видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также поддержания экологического баланса", — говорится в сообщении.
В этой связи правительство республики обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому с предложением о создании на архипелаге национального парка "Новосибирские острова".
"Материалы комплексного экологического обследования островов, обосновывающие придание этим островам статуса государственного природного заказника, получили положительное заключение государственной экологической экспертизы", — говорится в сообщении.
Здесь находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков фауны эпохи плейстоцена. На острове Жохова обнаружена стоянка людей каменного века – самая северная из известных стоянок древнего человека.