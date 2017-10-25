Россия хочет создать индустриальную зону в Парагвае

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о возможности создания индустриальной зоны для производства российской техники в Парагвае.

"Имея уже сложившийся опыт РФ по созданию инвестиционного климата, формированию индустриального развития, мы с (парагвайскими) коллегами обсудили огромные возможности создания индустриальной зоны, где мы можем разместить наши российские сборочные производства по той номенклатуре, технике, в которой есть заинтересованность Парагвая и близлежащих стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур)", — заявил Мантуров на встрече в Асунсьоне с главой МИД Парагвая Эладио Лоисагой. Запись беседы предоставлены РИА Новости пресс-службой министра.

По словам Мантурова, уровень локализации в этой зоне исчисляется адвалорным методом, включая затраты на заработную плату, и должен составлять порядка 40%, чтобы обеспечивать требования производителя из Парагвая. "Для нас это абсолютно понятные и приемлемые условия, чтобы говорить о дальнейшей интеграции с местным предпринимательским сообществом", — подчеркнул российский министр. В Парагвай Мантуров прибыл в сопровождении большой делегации российских бизнесменов.

Глава Минпромторга России отметил, что в этой зоне могли бы быть организованы сборочные производства, в частности, в секторе сельхоз- и пищевого машиностроения. "Можно не только поставлять готовую продукцию, но и рассматривать возможность организации сборочных производств для дальнейших поставок не только на парагвайский рынок, но и рынок стран Меркосур", — добавил он.

К перспективным направлениям двустороннего сотрудничества Мантуров отнес также энергетический сектор, включая атомные технологии, и инфраструктурные проекты. "У нас есть технологии, возможности, но мы никогда не участвовали здесь в развитии инфраструктурных проектов. По возвращению в Россию мы должны активно проработать вопросы с инженерными и строительными компаниями в части строительства мостов, реконструкции железных и автодорог. Та техника и опыт, которые у нас есть, могут быть применимы в Парагвае, рассчитываем использовать этот потенциал", — отметил Мантуров.